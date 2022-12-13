Сегодня, 09:00
Воспитанник «Чертанова» Александр Коваленко сверкнул в премьер-лиге в прошлом сезоне, а уже этой осенью дебютировал в сборной России, хотя мог играть за национальную команду Армении. В интервью «СЭ» Коваленко рассказал о сложностях выбора спортивного гражданства, работе с Карпиным и интересе «Динамо».
— В предпоследнем матче перед зимней паузой ты забил «Спартаку». Это особые эмоции?
— Конечно. Приятно обыгрывать именно «Спартак», тем более мы их шесть лет не побеждали. Заработали три важных очка, а то, что получилось еще и забить, приятно вдвойне. Хотя там Бейл хорошо покатил — мне оставалось только пробить по воротам.
— Реально ли выиграть Кубок?
— Для нас принципиальные все турниры — Кубок России не исключение. Все зависит от настроя. Ставим перед собой цель завоевать этот трофей.
— После 12-го тура у «Крыльев» было две победы. С чем связан такой старт сезона?
— Нас покинуло много игроков. Можно сказать, команда строилась заново. Новые футболисты привыкают к требованиям тренера, адаптируются. Конечно, нынешнее турнирное положение никого не устраивает. Мы должны быть выше! Во второй части сезона надо добавлять и отрываться.
— Какая у Самары цель на сезон?
— Попасть в восьмерку. Это минимум.
— Многие игроки «Крыльев» в восторге от Осинькина. Ты тоже?
— Это топовый специалист! Мне посчастливилось работать и с ним, и с Карпиным — это два очень сильных тактика. Игорь Витальевич делает акцент на мелочах, его футбол состоит из малейших деталей — все должно быть чистенько, аккуратно. Нужно грамотно читать игру.
В жизни он очень добрый, но в раздевалке бывает жестким и требовательным. Может напихать и накричать, потребовать играть жестче. Но вообще Осинькин очень искренний человек.
— В сентябре тебя впервые вызвали в сборную России. Какие впечатления от работы с Карпиным?
— Мы познакомились в поезде по пути из Ростова в Москву. Я сразу понял, что Валерий Георгиевич — мужик с большой буквы. Я увидел, что он ничего не боится, смело высказывает свою точку зрения. Прямолинейный человек! Если у него есть вопросы, он всегда задаст их тебе в лицо. Очень уважаю таких людей.
Личных бесед мы с ним не проводили. Только в Киргизии он позвал меня, Ежова и Глушенкова — спросил, комфортно ли нам, как проходит адаптация.
— Ты проставился за дебют в сборной?
— Надо было... Но в Киргизии такой аэропорт — нигде ничего не купишь. Даже шоколадок нет! Но в будущем, если появится возможность, обязательно проставлюсь.
— В сборной контролируют вес футболистов. У тебя не было проблем?
— Небольшие проблемы были. Мы давно мерили жировую, там норма — 11. У меня было 11,7. А если большая жировая, то тебя сразу начинают называть жиробасиком.
— Требования в сборной сильно отличаются от того, что есть в «Крыльях»?
— В сборной сахар вообще под запретом, а в «Крыльях» разрешен. Например, компот есть и с сахаром, и без. При этом кормят в сборной вкусно, мне понравилось! Там и мясо, и хорошая рыба. Несмотря на то что рыбу я в принципе не люблю, там она мне понравилась. Много фруктов, даже после основного приема пищи можешь их взять и спокойно покушать в номере.
— Кто из игроков больше всех помогал с адаптацией?
— Разговаривал с Бариновым, Мостовым... Да там все пацаны нормальные! Просто мне всего 19 лет, а там люди с опытом. Они все мне давали советы, помогали.
— Карпин как тренер жестче, чем Осинькин?
— Да. Он может жестко в раздевалке настроить, замотивировать, напихать. Игорь Витальевич более спокойно все доносит до игроков.
— У тебя ведь была возможность выступать за сборную Армении. Почему ты отказался?
— Это сложный вопрос. И решение было таким же сложным. Мы приняли его с родителями на семейном совете. Я посчитал, что бросать Россию в такой тяжелый период [международной изоляции] - не вариант. Иначе выглядело бы так, будто я кинул тут всех, кто в меня верил и поддерживал, и уехал играть за Армению. Это было бы неправильно.
— Думаешь, тебя бы не поняли в России? Тот же Саба Сазонов выбрал Грузию.
— Он молодец, я уважаю его выбор. Но мне сейчас много всего пишут в соцсетях, называют предателем! Очень не нравится такое читать. Людей можно понять — они хотят, чтобы я продолжил династию деда. Но мой дед играл за СССР, а не за сборную Армении.
— Ты считаешь, что поступил правильно?
— Я всю жизнь воспитывался в России. Десять лет тренируюсь здесь, футбольное образование у меня российское, я играл за юношескую сборную. Посчитал, что нужно играть за Россию.
— А в чем мотивация?
— На данный момент нужно просто играть, показывать себя, чтобы заметили в Европе. Может, получится уехать.
— Ты воспитанник «Чертанова». Вы на связи с Лариным?
— Конечно. Мы же близко общаемся с Николаем Юрьевичем. Его ситуация стала шоком для всех.
— Первая мысль, когда узнал о его приговоре?
— Как минимум мне было обидно за человека, который отдал все, чтобы российский футбол продвигался. Посчитайте, сколько его воспитанников сейчас играют в премьер-лиге. Я думаю, это очень сильный удар по детско-юношескому футболу. Все, что он делал, было для развития футбола и школы «Чертаново».
— Как сейчас поддерживаете связь?
— Отправляем письма, пересылаем продукты. Он недавно написал нам письмо от руки. Ему рассказывают о нас, передают, у кого какие успехи.
— В «Крыльях» ты в аренде — у тебя контракт с «Сочи». Следишь за тем, что там происходит?
— Да. Я читал, что ушел Гаранин. Надеюсь, у них все будет хорошо. Но на данный момент я игрок «Крыльев». Все мысли сейчас у меня только о Самаре.
— Пару месяцев назад писали, что тобой интересовалось «Динамо».
— Слышал об этом. Конечно, в будущем мне хочется поиграть в топ-клубе, но это надо делать на пике. Мне еще много над чем нужно поработать.
— Летом такой переход возможен?
— Надо изучать предложение, разговаривать с родителями, с агентом. Но желание попробовать себя в сильнейших клубах страны, конечно, есть.
— В этом сезоне ты играл и против «Спартака», и против «Зенита». С кем сложнее?
— Это две очень сильные команды — постоянно двигают мяч, приходится много перестраиваться, бегать. Но с «Зенитом» все-таки было сложнее. У них бразильчики в полном порядке! Играют изящно, балуются с мячом, вытягивают тебя, издеваются и в последний момент отдают пас. Когда Клаудиньо в матче с нами заработал пенальти, я был уверен, что он пробьет, а в итоге убрал на замахе... Понятно, почему «Зенит» — действующий чемпион. Там игроки высочайшего класса с опытом игры в Лиге чемпионов. Они с «Челси» 3:3 сыграли!
— Так у них всю разницу делают легионеры.
— Главное, что в лимит укладываются. Так что все нормально. С ними очень интересно играть — они мастеровитее всех нас. Для прогресса это самое то! Да, русские ребята там получают не так много игрового времени. Но тот же Андрей Мостовой остается одним из лучших в «Зените».
— Гегемония «Зенита» не вредит нашему футболу?
— Да с ними смело можно конкурировать. Все идет от психологии, нужно перестать их бояться. Мы спокойно вышли и победили их в Кубке — 2:0. Конечно, они более мастеровитые, но обыгрывать их может каждый. Главное — решить проблемы в голове.
— Хочешь сказать, ты не боялся, когда выходил играть с «Зенитом»?
— Конечно, страх был. Даже не страх, а скорее нервозность. Но такая же, как и в матче с любым оппонентом.
— Ты давно знаешь Пиняева, которого недавно признали лучшим молодым игроком РПЛ. На тренировках против него сложно?
— Он в полном порядке! У него низкий центр тяжести, отличная координация. Пиняев работает двумя ногами, резкий, быстрый. Если защитник остается с ним один в один — это без шансов. Я сам не знаю, как его остановить.
— Думаешь, он уедет в Европу?
— Сто процентов. Я надеюсь на это. Серега может стать даже круче Головина! Если продолжит работать, как сейчас, станет лидером топ-клуба. По крайней мере, с личной статистикой у него проблем точно не будет. Посмотрите на Хвичу — сколько он забивает и отдает! Думаю, Серега способен и на большее.
— Какой чемпионат ему бы подошел?
— Пиняев нигде не потеряется. Даже в топ-клубе Англии. Ему нужна команда наподобие «Наполи». Хотя опять-таки — мне кажется, он спокойно заиграет в топ-5 клубов всех европейских лиг.
— Ты как-то рассказывал, что почти всю зарплату отдаешь родителям. Кто-то в «Крыльях» еще так делает?
— Думаю, многие. Родители меня воспитывали, все для меня делали. Я считаю правильным отдавать им большую часть зарплаты.
— Сколько остается?
— Всегда по-разному. Также могу спокойно попросить у мамы денег, когда не хватает. Даже если уйду на повышение, продолжу так делать.
— Какую мечту родителей хочешь осуществить?
— Хочу построить им дом, достроить дачу и купить большую квартиру в Москве. Пока этого не сделаю, продолжу переводить деньги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|5
|5
|
|
Оливье Жиру
Франция
|4
|4
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|5
|4 (2)
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|5
|7 (5 + 2)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|5
|6 (4 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|4
|5 (2 + 3)