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Сборная России

Сегодня, 11:36

РФС ведет переговоры со сборными о товарищеском матче с Россией в марте этого года

Руслан Минаев
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РФС ведет переговоры со сборными о товарищеском матче против России в марте этого года, сообщил генеральный секретарь союза Максим Митрофанов.

— Европейские, латиноамериканские и африканские сборные в эти даты проводят официальные матчи. Перерыв только у азиатских команд. Но мы все равно ведем переговоры с большим пулом федераций, понимая при этом, что у многих сборных товарищеские игры расписаны на год вперед, — цитирует Митрофанова корреспонденту «РБ Спорт».

— Одним из главных вариантов был матч со сборной Казахстана. Это по-прежнему так?
— Давайте подождем.

Сборная России в ноябре сыграла товарищеские матчи со сборными Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/s-kem-sy-graet-sbornaya-rossii-v-marte-v-rfs-soobshhili-o-peregovorah-s-bol-shim-pulom/
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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