Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб высказался о товарищеских матчах сборной России.

«Слышал о товарищеских матчах сборной России с Киргизией, Таджикистаном, но не видел. Мы для Киргизии и Таджикистана — хороший спарринг-партнер, потому что сборная России выше по уровню. Но для самой России — ты прогрессируешь только с сильным соперником», — сказал Глеб «СЭ».

Последние товарищеские матчи сборная России провела в ноября 2022 года. Тогда национальная команда сыграла вничью с Таджикистаном и Узбекистаном (0:0 — обе игры).