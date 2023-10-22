Горшков: «Сначала не поверил, что меня вызвали в сборную. Первая реакция — шок»

Защитник сборной России и «Крыльев Советов» Юрий Горшков в интервью «СЭ» объяснил свой вызов в национальную команду.

— В список футболистов, вызванных на сентябрьский сбор, попало 49 человек. В октябре — уже 26, в том числе ты. Как считаешь, что изменилось за этот месяц? Чем убедил Валерия Карпина?

— Во-первых, из тех 49 футболистов половина — молодежь, которая привлекалась к играм с олимпийской сборной Египта. Во-вторых, за последний месяц «Крылья» показали хороший футбол. Поэтому тренерский штаб сборной и обратил на меня внимание.

— Повлиял ли на это матч со «Спартаком», когда ты забил два гола?

— Вполне возможно. Мы неплохо выглядели на фоне сильного соперника и заслуженно победили.

— Первая реакция, когда узнал о вызове?

— Шок. Сначала даже не поверил, так как был спросонья.

24-летний Горшков дебютировал за национальную команду России 16 октября в товарищеском матче против Кении (2:2), который прошел в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан». Защитник вышел в стартовом составе на эту игру.

Горшков стал игроком «Крыльев Советов» в августе 2020 года. Всего он провел 128 матчей за самарскую команду, в которых отметился 7 голами и 18 результативными передачами.

Полностью интервью Юрия Горшкова читайте на сайте «СЭ»