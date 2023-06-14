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Колодин — о «пушке страшной»: «Пару раз ударил, Черданцев крикнул — все, звезда!»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Денис Колодин высказался о своем выступлении на Евро-2008, когда комментатор Георгий Черданцев сопровождал его дальние удары словами: «Пушка страшная».

«Вспоминаю ли «пушку»? Да если бы я тогда забил! А так — в воздух запустил, вратаря попугал. Надо было забить, тогда можно было бы о чем-то говорить. Да, болельщики стали чаще узнавать. Так только фанаты «Динамо» узнавали, а после чемпионата — очень много. Но что я сделал? Пару раз ударил, Черданцев — крикнул про пушку. И все — звезда! — цитирует Колодина «КП Спорт».

Колодин завершил карьеру в 2017 году. Его последним клубом стал «Алтай» из Казахстана. Кроме того, он выступал за «Динамо», «Крылья Советов», «Уралан», «Волгу», «Ростов» и саратовский «Сокол».

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/denis-kolodin-popal-na-evro-2008-dva-raza-po-myachu-cherdanczev-kriknul-pro-pushku-i-vse-zvezda-2/
Денис Колодин
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