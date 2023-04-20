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Сегодня, 14:26

Гуренко назвал правильным решением РФС не выступать в Кубке ЦАФА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко отреагировал на решение РФС не участвовать на турнире Центральной-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

«Я думаю, что по мне это более правильное решение, чем заявляться туда играть. Потому что потом японцы скажут, что не хотят играть с нами, а позже еще кто-то, и начнутся проблемы. Поэтому жизнь на этом не заканчивается. Надеюсь, что все поменяется в лучшую сторону, и будем играть в Европе. РФС нашел более интересный вариант? А какой сейчас вариант найдешь? Мы не можем ни в Африку заявиться даже. Почему не сыграть товарищеские матчи против бразильских команд? Считаю, что это может случиться. Такой период надо пережить, и ничего другого не остается», — приводит слова Гуренко «Евро-Футбол.Ру».

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1005049056/1005093788_gurenko__o_reshenii_rfs_ne_vyistupat_v_kubke_cafa_eto_bolee_pravilnoe_reshenie_chem_zayavlyatsya_tuda
Сергей Гуренко
Футбол
Сборная России по футболу
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