Кафанов: «В сборной Карпин стал намного сильнее, заметно прибавил в тактике»

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал о прогрессе главного тренера дончан и национальной команды Валерия Карпина.

«Работая в сборной, Карпин стал намного сильнее, — приводит Sport24 слова Кафанова. — Вернувшись в «Ростов» в марте прошлого года, он сделал практически невозможное: 20 очков в 11 играх — чемпионский график. Учитывайте: ведущие легионеры покинули клуб, и решать задачу нужно было с ребятами из академии. На мой взгляд, Георгич заметно прибавил в тактике. Последний сезон показал: даже с таким средним по мастерству составом он создал команду, которая до последнего тура боролась за медали».

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года, а в марте 2022 года вернулся в «Ростов». В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги.