Петрушин оценил решение провести товарищеский матч между сборными России и Катара

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин оценил решение провести товарищеский матч между сборными России и Катара.

«На сегодняшний день для сборной России любой соперник является достойным. Сборная обязательно должна играть, в нее должны вызываться сильнейшие игроки страны. Уровень Катара оценить сложно. Тот же Иран хорошо котируется в той группе команд. Думаю, Иран сильнее Катара, а Ирак слабее», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что матч между сборными России и Катара состоится 12 сентября. Игра пройдет в Дохе.

Российские команды и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.