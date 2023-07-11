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Сегодня, 20:26

Петрушин оценил решение провести товарищеский матч между сборными России и Катара

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин оценил решение провести товарищеский матч между сборными России и Катара.

«На сегодняшний день для сборной России любой соперник является достойным. Сборная обязательно должна играть, в нее должны вызываться сильнейшие игроки страны. Уровень Катара оценить сложно. Тот же Иран хорошо котируется в той группе команд. Думаю, Иран сильнее Катара, а Ирак слабее», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что матч между сборными России и Катара состоится 12 сентября. Игра пройдет в Дохе.

Российские команды и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003652458/1005210810_petrushin_na_segodnyashniy_den_dlya_sbornoy_rossii_lyuboy_sopernik_dostoynyiy
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