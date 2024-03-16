Карпин и игроки сборной России проголосовали на выборах президента

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и игроки национальной команды проголосовали на выборах президента страны, сообщает пресс-служба РФС.

Команда в полном составе посетила избирательный участок в Новогорске. Кроме того, там же проголосовал и тренерский штаб молодежной сборной.

Президентские выборы проходят в России с 15 по 17 марта.

Сборная России проводит мартовский тренировочный сбор. Команда Валерия Карпина сыграет со сборными Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта). Оба матча пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.