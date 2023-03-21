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Сегодня, 12:31

Карпин о Дзюбе: «Если нас вернут на соревнования, то шанс попасть в сборную есть у любого игрока»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, может ли нападающий «Локомотива» Артем Дзюба вернуться в сборную России.

— Дзюба вернулся в Россию. Он рвется в сборную. Для него дверь в команду закрыта?

— Если что-то поменяется и нас вернут, то шанс есть у любого игрока, как это было до бана. Мы вызывали игроков старше тридцати лет — Ерохина, того же Дзюбу собирались вызывать, но сначала он был не готов, а потом по семейным обстоятельствам не приехал.

— То есть пока с нас не снимут отстранение, Дзюбу не вернете?

— Нет шансов ни у кого, кто старше 30 лет. И забудьте про вратарей. А почему тогда вызывают Песьякова? Потому что он не полевой игрок.

Дзюба перешел в «Локомотив» в начале февраля нынешнего года, первую половину сезона он провел в составе турецкой «Аданы Демирспор».

34-летний форвард забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 5 матчах за «Локомотив». Футболист не принимал участия ни в одних сборах сборной России с момента назначения Валерия Карпина главным тренером в июле 2021 года.

Артем Дзюба
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
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