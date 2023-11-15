Карпин: «Хотелось бы соперников уровня Камеруна»

Сегодня, 15:12
Главный тренер сборной России Карпин рассказал, каких соперников он хотел бы для сборной России.
— Сейчас можно подвести итог работы сборной за год? Довольны ли, что есть такое количество матчей?
— Принимая во внимание ситуацию, в которой мы находимся, — да. Хотелось бы соперников уровня Камеруна или Ирана. Но что есть, то есть.
— Не кажется, что давление, которое на вас оказывается выше?
— Какое было такое и есть. То, что было из вне от меня не зависит.
Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 (мск).