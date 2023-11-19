Карпин — о двух игроках «Зенита» в сборной: «Задайте вопрос флагману российского футбола»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал количество игроков «Зенита» в национальной команде.

— Сейчас в сборную вызваны два футболиста «Зенита». Расстраивает, что флагман российского футбола дает всего двух игроков?

— Расстраивает. Что с этим делать? Это надо спросить у флагмана нашего футбола. Там играет мало россиян. Видимо, проигрывают конкуренцию. Вопрос не ко мне.

— Все ли футболисты готовы к игре?

— Все готовы.

— Что можете сказать о погоде?

— Если будет такой ветер, как за стадионом — будет трудно. Мяч будет менять направление. Но надеюсь, что ветер ослабится.

И в бытность игроком «Спартака» посещал Мамаев Курган. Ощущения отличаются от сегодняшних. Одно дело — посещать его, когда тебе 30 лет, другое дело — сейчас. Через время смотришь на это по другому, — сказал Карпин на пресс-конференции.

20 ноября сборная России в Волгограде сыграет с Кубой. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени. Из игроков сине-бело-голубых в сборную вызваны Андрей Мостовой и Иван Сергеев.