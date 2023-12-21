Каррера поддержал решение РФС не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поддержал решение РФС не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Это хорошо, что РФС решил остаться в УЕФА. Надеюсь, совсем скоро российский футбол вернется в Европу», — приводит слова Карреры Sport24.

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.