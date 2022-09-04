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Сборная России

4 сентября, 09:36

Кавазашвили поддержал решение сборной России провести товарищеский матч против Киргизии

Виктория Кравченко

Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазвашвили отреагировал на информацию о том, что сборная России может провести в сентябре контрольный матч против сборной Киргизии.

«Нам нужны любые связи, абсолютно любые. Не потому, что мы ищем слабые или средние сборные, для того чтобы обыграть их и самоутвердиться. Нам нужны укрепления политических и спортивных связей. А политику можно укреплять через товарищеские игры, через совместные мероприятия.

Мы будем играть и с киргизами, и с таджиками, и с другими сборными, и с клубными командами играть, и с любой сборной республики или страны, которая к нам относится с доверием и уважением», — цитирует Кавазвашвили Betonmobile.ru.

По информации «РБ Спорт», сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в конце сентября. После работы в Новогорске команда вылетит в Бишкек, если договоренность о товарищеской встрече будет достигнута.

Источник: https://betonmobile.ru/kavazashvili-podderzhal-reshenie-sbornoy-rossii-provesti-match-protiv-kirgizii
Сборная Киргизии по футболу
Сборная России по футболу
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Источник: сборная России в сентябре может сыграть с Киргизией

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