Колосков: «Сборной России нужно играть. Санкции же не вечные, когда-то кончатся»

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на информацию о том, что сборная России может провести пять товарищеских матчей в 2023 году.
«Раз сообщили, что проведут пять товарищеских матчей и не называли с кем, то очевидно, что соперники есть. Понятно, что они будут не из Европы. Сыграем не только с азиатскими сборными, есть африканские и южноамериканские. Раньше, во времена СССР мы там играли с ними.
Кроме Европы все открыто. Понятно, что в Океанию не полетим, но в Азию, Африку и в Америку — нет никаких проблем. Конечно, прежде всего, это надо спросить у Карпина и у людей, которые имеют отношение к сборной России. Смысл в матчах есть. Санкции же не вечные, они когда-то кончатся, через год или два, сборной нужно готовиться. Снимут санкции — а мы не знаем в каком состоянии находятся футболисты, тем более меняется контингент, просматриваются игроки. У меня нет сомнений, что нужно играть», — приводит Metaratings слова Колоскова.
В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах. С тех пор российская команда провела три товарищеских матча: против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).
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