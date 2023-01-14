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Сборная России

Сегодня, 12:33

Колосков: «Сборной России нужно играть. Санкции же не вечные, когда-то кончатся»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на информацию о том, что сборная России может провести пять товарищеских матчей в 2023 году.

«Раз сообщили, что проведут пять товарищеских матчей и не называли с кем, то очевидно, что соперники есть. Понятно, что они будут не из Европы. Сыграем не только с азиатскими сборными, есть африканские и южноамериканские. Раньше, во времена СССР мы там играли с ними.
Кроме Европы все открыто. Понятно, что в Океанию не полетим, но в Азию, Африку и в Америку — нет никаких проблем. Конечно, прежде всего, это надо спросить у Карпина и у людей, которые имеют отношение к сборной России. Смысл в матчах есть. Санкции же не вечные, они когда-то кончатся, через год или два, сборной нужно готовиться. Снимут санкции — а мы не знаем в каком состоянии находятся футболисты, тем более меняется контингент, просматриваются игроки. У меня нет сомнений, что нужно играть», — приводит Metaratings слова Колоскова.

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах. С тех пор российская команда провела три товарищеских матча: против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

Источник: https://metaratings.ru/news/koloskov-sbornoi-rossii-nuzhno-igrat-sankcii-zhe-ne-vechnye-kogda-to-konchatsya-cherez-god-ili-dva-219771/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
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  • Online-prognoz.ru
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Футбол
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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