Кудряшов считает, что в российском футболе игрокам справиться со стрессом должны помогать психологи

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов, комментируя игру защитника национальной команды Сергея Волкова, заявил, что в РПЛ должны быть психологи.

«Сборная смотрелась целостно, и все играли неплохо. Но по Волкову было видно, как он переживает о каждом моменте. Думаю, в его голове есть какой-то психологический момент.

Считаю, в нашем чемпионате должны быть психологи, которые будут помогать футболистам выходить из стрессовых ситуаций», — заявил Кудряшов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Он добавил, что некоторые игроки стесняются обращаться к специалистам.

21-летний Волков дебютировал за основную сборную России в неофициальном матче против сборной Катара (1:1) в сентябре 2023 года.