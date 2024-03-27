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27 марта, 00:20

Кудряшов заявил, что у футболистов сборной России был боевой настрой против команды Сербии

Виктория Кравченко
Федор Кудряшов.
Фото Global Look Press
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Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов поделился мнением об игре национальной команды против Сербии (4:0) в товарищеском матче.

«Вся футбольная страна ждала этого матча, так как это был первый соперник такого уровня за два года. Очень хотелось посмотреть, на каком уровне находятся наши игроки. Потому что много было разговоров о том, что играть с соперниками ниже класса — не показатель. Главный тренер на это что-то отвечал и планомерно готовил команду.

Состав был боевой, и все ждали классной игры. Но от сербов я ожидал большего. Наши больше хотели, игроки были очень заведены. Игра со стороны сборной России не выглядела как товарищеская. Она выглядела официальной», — рассказал Кудряшов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Встреча прошла в Москве. Голами отметились Алексей Миранчук, оформивший дубль, Иван Сергеев и Максим Осипенко.

 
Федор Кудряшов
Сборная России по футболу
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