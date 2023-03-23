Федун — об игроках «Ростова» в матче за сборную: «Опубликуйте их статистику. Думаю, будет жуткое зрелище»

Экс-президент «Спартака» Леонид Федун в разговоре с корреспондентом «СЭ» раскритиковал игру футболистов «Ростова» в товарищеском матче между сборными России и Ирана (1:1).

«Я понимаю, что тренер сборной — тренер «Ростова», но пусть опубликуют количество брака игроков «Ростова», которое они сделали в передачах, а также процент выигранных единоборств. Думаю, что это будет просто жуткое зрелище. Симпатии тренера не должны распространяться на сборную», — сказал Федун «СЭ».

В сегодняшней встрече играли четыре футболиста «Ростова» — нападающий Николай Комличенко, хавбек Данил Глебов, защитники Максим Осипенко и Александр Сильянов.