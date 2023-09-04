Матч Россия — Катар не будет учитываться в рейтинге ФИФА

В пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) сообщили, что товарищеский матч между сборными России и Катара не будет учитываться в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

«Матч сборной России против команды Катара не пойдет в зачет рейтинга ФИФА», — приводит текст заявления РФС РИА «Новости».

Сборная России по футболу два раза сыграет с олимпийской командой Египта — 7 и 11 сентября. Встречи пройдут на стадионе в Суэце. 12 числа россияне проведут матч против Катара стадионе «Эль-Джануб».

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. После отстранения основная сборная России провела 5 товарищеских матчей.