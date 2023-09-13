Медведев отметил важность международных матчей для российского футбола

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, снизился ли интерес к матчам сборной России.

«Интерес к сборной стал ниже? Мы находимся в сложном положении. Находим соперников на уровне сборных, а «Зенит» находит их на клубном уровне, и мы играем в футбол на международной арене. Главный результат этого — наш футбол жил, жив и будет жить», — сказал Медведев «СЭ».

Сборная России одержала 1 победу в последних 7 товарищеских матчах — в марте этого года команда Валерия Карпина обыграла Ирак (2:0).