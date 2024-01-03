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Сегодня, 22:19

Мостовой рассказал, чего желает российскому футболу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой пожелал российскому футболу не топтаться на месте.

«Сейчас многого и не пожелаешь российскому футболу по известным всем нам причинам. Мы остались без международных турниров и матчей, находимся в изоляции, поэтому многого и не пожелаешь на 2024 год. Хотелось бы, чтобы мы не топтались на одном месте. Но, к сожалению, сейчас это и происходит», — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

Все российские команды отстранены от участия в межднародных турнирад под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Источник: Betonmobile.ru
Александр Мостовой
Футбол
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