Непомнящий заявил, что сборной России предпочтительнее играть с африканскими командами

Российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на решение сборной России не участвовать в чемпионате ЦАФА, который пройдет в Киргизии и Узбекистане с 9 по 21 июня.

«Сейчас сборной если и играть товарищеские матчи, то предпочтительнее будут африканские сборные. Это максимально приближенные к Европе сборные. Многие африканцы играют в Европе, и они могут напомнить нам качество игры против европейских команд. Африка нам должна быть интереснее в футбольном плане. По турниру ЦАФА я согласен с РФС, что участие в этом турнире нецелесообразно. Играть, чтобы просто играть? Нужно играть с сильными и в подходящих условиях. Такого CAFA не дает, к сожалению», — приводит слова Непомнящего Sport24.

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Афганистана.