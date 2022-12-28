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Сегодня, 22:19

Нигматуллин считает, что переход РФС в Азию происходит из-за политического давления

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«Ощущение, что решение принимается исключительно из-за политического давления? Очевидно, что большого желания переходить в Азию нет ни у кого. Понятно, что все это связано с политической ситуацией. Но это очень сильно может навредить российскому футболу. Настоящее развитие там, где играть интересно, где представлено большое количество сильных команд. А это, конечно, Европа», — приводит слова Нигматуллина «Газета.Ру».

Исполком РФС по возможному переходу в АФК состоится 30 декабря 2022 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/12/28/19381699.shtml?updated
Руслан Нигматуллин
РФС
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