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Сегодня, 13:13

Никола Валентич: «Вряд ли Камерун сможет забить сборной России три-четыре мяча»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Анжи» Никола Валентич поделился ожиданиями от потенциального товарищеского матча между национальными командами России и Камеруна.

«Сомневаюсь, что Камерун сможет забить сборной России три-четыре мяча, все-таки у русских футболистов есть качество. Если все будут здоровы у России, можно ждать более или менее равной игры. Команде Валерия Карпина будет интересно посмотреть свои силы в матче против реально неплохой команды. У африканцев большого преимущества точно не будет», — приводит «РБ Спорт» слова Валентича.

Товарищеский матч Россия — Камерун может пройти 15 июня в Москве.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikola-valentich-somnevayus-chto-kamerun-smozhet-zabit-sbornoj-rossii-tri-chety-re-myacha/
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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