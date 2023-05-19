Никола Валентич: «Вряд ли Камерун сможет забить сборной России три-четыре мяча»

Бывший защитник «Анжи» Никола Валентич поделился ожиданиями от потенциального товарищеского матча между национальными командами России и Камеруна.

«Сомневаюсь, что Камерун сможет забить сборной России три-четыре мяча, все-таки у русских футболистов есть качество. Если все будут здоровы у России, можно ждать более или менее равной игры. Команде Валерия Карпина будет интересно посмотреть свои силы в матче против реально неплохой команды. У африканцев большого преимущества точно не будет», — приводит «РБ Спорт» слова Валентича.

Товарищеский матч Россия — Камерун может пройти 15 июня в Москве.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.