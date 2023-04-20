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Сегодня, 18:44

Никоноров заявил, что РФС надо оставаться в Европе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист пляжной сборной России, ныне игрок команды МФЛ «Титан» Борис Никоноров высказал мнение, что РФС стоит ждать возвращения российского футбола в Европу.

«Мое мнение: нужно оставаться в Европе. Конечно, решение принимают старшие товарищи в РФС, и что бы они ни приняли, это решение будет в любом случае верным. Но я считаю, что мы слишком много сделали в Европе, чтобы сейчас это просто так оставить. Мы можем там развиваться и достигать новых успехов. Наши клубы выигрывали Кубок УЕФА, сборная успешно выступала в чемпионатах Европы и мира. Так что все шансы проявить себя в Европе у нас есть. Дай бог, не за горами тот момент, когда РПЛ войдет в пятерку лучших лиг Европы, а сборная — в десятку лучших в мире. Это реально и возможно», — приводит слова Никонорова «РБ Спорт».

На данный момент рабочая группа РФС изучает возможность возвращения в турниры под эгидой УЕФА или возможный переход в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-nikonorov-rfs-nado-ostavat-sya-v-evrope-plyazhnaya-sbornaya-rossii-triumfal-no-vernetsya/
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