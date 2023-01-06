Чинквини: «Надеюсь, что сборная России сможет сыграть на ЧМ-2026»

Экс-менеджер «Зенита» Оресте Чинквини надеется, что сборная России сможет сыграть на чемпионате мира-2026.

«Я очень надеюсь, что скоро все происходящие события закончатся и команды вернут в соревнования. Это было бы отличным решением. И я очень надеюсь, что сборная России сможет принять участие в чемпионате мира-2026. Переход в Азию? Это не конец российского футбола. Но, азиатские турниры как раз не будут родными для России, это совсем другое. Нам нужно непременно оставаться в Европе», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

Ранее РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу по возвращению клубов и сборных в официальные международные турниры.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.