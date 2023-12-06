Севикян заявил, что выбрал сборную Армении сердцем: «Почувствовал, что хочу, и согласился»

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян в интервью «СЭ» рассказал, как принимал решение о выступлении за сборную Армении.

В конце августа Севикян отказался от приглашения в сборную России и согласился выступать за Армению. До этого футболист играл за молодежную и юношескую сборные России.

«Всегда были мысли о выступлении за сборную Армении, — сказал Севикян «СЭ». — Допускал такую возможность еще до того, как начал показывать какие-то результаты. Федерация футбола Армении периодически выходила на связь, когда я еще в Испании играл. Не могу сказать, сколько всего было предложений за эти годы, но мы общались».

Севикян также рассказал, что помогло решиться на выбор в пользу Армении.

«Такое решение можно принимать только сердцем. Не было такого, что я с кем-то встретился и решил. Прежде всего, спрашивал себя сам, хочу ли этого. Почувствовал, что хочу, и согласился. Никто не мог на меня повлиять», — добавил Севикян.

12 октября 22-летний футболист дебютировал за сборную Армении в матче отборочного турнира Евро-2024 против Латвии (0:2).