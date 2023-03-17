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Сегодня, 11:05

Президент «Урала» назвал заслуженным попадание Помазуна в окончательный состав сборной России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» высказался о попадании вратаря команды Ильи Помазуна в окончательный состав сборной России на мартовские сборы.

«Конечно, мы очень рады за нашего футболиста. Он играет у нас третий год и вот добился таких успехов. Тренерский штаб национальной команды оценил его игру по достоинству. Так что этот вызов абсолютно заслуженный», — сказал Иванов «СЭ».

17 марта сборная России объявила итоговый состав на тренировочный сбор в Новогорске, в который вошли 29 игроков.

23 марта сборная России в Тегеране сыграет против сборной Ирана. 26 марта подопечные Валерия Карпина в Санкт-Петербурге встретятся с Ираком.

Илья Помазун
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Урал
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