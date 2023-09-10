Национальная сборная России проведет второй товарищеский матч против олимпийской команды Египта (не старше 23 лет) в понедельник, 11 сентября. Игра состоится в Суэце, начало — в 19:00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча Египет — Россия не будет доступна на российском телевидении ни на одном канале, смотреть прямой эфир можно будет на онлайн-платформе «Кинопоиск». Начало — в 18:50 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онайн-трансляцию матча Египет — Россия, события игры (составы и протокол) также будут доступны в нашем матч-центре.

Первый матч Египта и России в формате для сборных игроков не старше 23 лет прошел в Суэце 7 сентября. Игра закончилась вничью со счетом 1:1. Единственный мяч в составе российской команды забил нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян.

Основной состав сборной России во вторник, 12 сентября, проведет товарищеский матч против сборной Катара. Игра состоится в городе Эль-Вакра на стадионе чемпионата мира-2022 «Эль-Джануб».