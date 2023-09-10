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Сборная России

Сегодня, 17:57

Дьяков: «Отменять свои планы ради матча Россия-Катар не буду»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России против Катара.

«Не скажу, что прямо жду этот матч. Посмотрю, если это удастся. Но прямо отменять какие-то свои планы ради него не буду», — приводит «Спорт День за Днем» слова Дьякова.

Также он высказался о том, что главный тренер российской сборной Валерий Карпин не ставит команде цель победить в этом матче.

«Побеждать всегда хочется, побеждать всегда приятно. Все любят спорт за то, что можно оказаться сильнее соперника. Но у тренера может стоять другая задача. Он может быть хочет наигрывать какие-то связи. У него свое видение. Но лучше победить, чем проиграть», — добавил специалист.

Матч между сборными России и Катара пройдет 12 сентября в Эль-Вакре.

Ранее россияне сыграли вничью в товарищеской встрече с олимпийской командой Египта (1:1).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/dyakov-ne-nuzhno-pridavat-kolossalnogo-vnimaniya-igre-rossii-i-katara
Виталий Дьяков
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
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