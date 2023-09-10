Дьяков: «Отменять свои планы ради матча Россия-Катар не буду»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России против Катара.

«Не скажу, что прямо жду этот матч. Посмотрю, если это удастся. Но прямо отменять какие-то свои планы ради него не буду», — приводит «Спорт День за Днем» слова Дьякова.

Также он высказался о том, что главный тренер российской сборной Валерий Карпин не ставит команде цель победить в этом матче.

«Побеждать всегда хочется, побеждать всегда приятно. Все любят спорт за то, что можно оказаться сильнее соперника. Но у тренера может стоять другая задача. Он может быть хочет наигрывать какие-то связи. У него свое видение. Но лучше победить, чем проиграть», — добавил специалист.

Матч между сборными России и Катара пройдет 12 сентября в Эль-Вакре.

Ранее россияне сыграли вничью в товарищеской встрече с олимпийской командой Египта (1:1).