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Сборная России

20 марта, 19:35

Россия — Сербия: ничья в первом раунде

Шеф отдела газетного выпуска «Спорт-Экспресса» Александр Чурилин сыграл за команду болельщиков сборной России.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В среду, 20 марта, в манеже «Динамо» состоялась товарищеская встреча между болельщиками сборной России и болельщиками сборной Сербии, которая завершилась вничью — 4:4.

Нашей командой, в составе которой выступал шеф отдела газетного выпуска «Спорт-Экспресса» Александр Чурилин, руководили Сергей Овчинников и Игорь Семшов. Хозяева вели в счете, но в концовке им пришлось отыгрываться. Отметим, что у гостей самой заметной фигурой был бывший футболист «Динамо» и «Крыльев Советов» Огнен Короман.

Наша сборная тоже была укомплектована звездами, за нее выступали Динияр Билялетдинов, Руслан Пименов и Федор Кудряшов.

Матч организован при поддержке РФС, он посвящен товарищеской встрече Россия — Сербия, которая пройдет в четверг, 21 марта, на стадионе «ВТБ Арена».

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