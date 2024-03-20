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20 марта, 19:20

Петржела: «Травма Мостового ничего не значит. Россия все равно не может играть с серьезными командами»

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» травму полузащитника сине-бело-голубых Андрея Мостового, из-за которой футболист пропустит товарищеские матчи сборной России против Сербии и Парагвая.

В среду, 20 марта, главный тренер российской сборной Валерий Карпин заявил, что Мостовой вернулся в расположение своего клуба из-за повреждения.

«Травма Мостового — ничего страшного. Есть другие игроки на его позицию. Для сборной это ничего особо не значит. Россия все равно сейчас не может играть с серьезными командами», — сказал Петржела корреспонденту «СЭ» Савелию Максимцеву.

21 марта сборная России проведет матч против Сербии, 25 марта — против Парагвая. Обе игры пройдут в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Андрей Мостовой
Властимил Петржела
Футбол
Сборная России по футболу
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