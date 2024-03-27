Руслан Нигматуллин считает логичным продление контракта Карпина со сборной

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о возможном продлении контракта с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Продление Карпина более, чем логично. В нынешней ситуации, когда достаточно тяжёлые времена из-за отсутствия официальных матчей, команде поддерживать форму очень сложно. Как показал последний матч с Сербией, у нас неплохая команда. Роль Карпина в этом достаточно большая, это нельзя отрицать. Поэтому, будет логично, если с ним продлят контракт. Желаю Валерию Георгиевичу успехов, чтобы как можно скорее играли в официальных матчах и показывали всю красоту футбола», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

Ранее «СЭ» сообщил, что РФС продлит контракт с Карпиным до 2026 года. Он возглавил сборную России в 2021 году. Действующий контракт 55-летнего тренера с РФС рассчитан до 31 июля 2024 года.