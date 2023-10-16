Сафонов заявил, что выступление в составе сборной России никак не повлияло на трансферную стоимость Помазуна

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что выступление в составе сборной России никак не повлияло на трансферную стоимость Ильи Помазуна.

«Илья заслужил — дебютировал. Товарищеские матчи сильно отличаются от официальных. Вся команда сыграла на своем уровне. Посыпать голову пеплом смысла не вижу. Выросла ли стоимость Помазуна? Это полная дурь. Клубы следят за людьми год, два, три. Какая-то чушь, что чья-то стоимость может подняться за одну игру. Мы же не на рынке помидорами торгуем. Не поднял и не опустил», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

27-летний Помазун в нынешнем сезоне сыграл в составе «Урала» 15 матчей и пропустил 18 мячей. В шести случаях Илья оставлял ворота сухими. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста, права на которого по-прежнему принадлежат ЦСКА, в 2,5 млн евро.