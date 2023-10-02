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Сегодня, 11:32

Кирьяков: «УЕФА должен занять жесткую позицию в отношении объявивших о бойкоте сборных»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал предложение исполкома УЕФА о допуске российских национальных команд до 17 лет на международные соревнования в нейтральном статусе.

«Я приветствую это решение, надеюсь, что его будет возможно реализовать. Некоторые страны бойкотируют наш допуск, и здесь УЕФА должен занять жесткую позицию по этому вопросу, потому что в отношении детей не может быть никакой политики. Думаю, это первый шаг к возвращению взрослых команд. УЕФА ищет пути и заинтересован в том, чтобы наши команды играли в их турнирах и чтобы Российский футбольный союз не думал о переходе в Азию», — приводит слова Кирьякова ТАСС.

26 сентября исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд.

27 сентября в пресс-службе Украинской ассоциации футбола сообщили, что команды не будут участвовать в турнирах УЕФА с россиянами. Позже Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва также отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.

Источник: ТАСС
Сборная России по футболу
Сергей Кирьяков
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