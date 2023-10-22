Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал «СЭ» невызов нападающего команды Константина Тюкавина в сборную России на октябрьский сбор.

«Понятно, что Тюкавин талантливый, хороший игрок. Невызов в сборную — это решение тренера. Сейчас Тюкавину нужно показать, что он должен всегда вызываться в сборную. Он старается, работает. Он молодой парень. Я вижу в нем большой талант и хорошее будущее. Все зависит от игрока — как он работает, старается, что он делает после тренировки», — сказал Личка корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел 15 матчей за бело-голубых, в которых отметился 3 голами и 3 результативными передачами.