«За сборную России готов сыграть в любой точке мира». Горшков о матче с Кенией и секрете «Крыльев»

«СЭ» пообщался с 24-летним дебютантом нашей национальной команды.

Каждый сбор национальной команды — это новые имена. В октябре в сборной дебютировали Евгений Харин и Юрий Горшков. За последний месяц защитник «Крыльев» показал яркую игру и вызов на матчи с Камеруном и Кенией точно заслужил.

Не поверил, что вызвали

— В список футболистов, вызванных на сентябрьский сбор, попало 49 человек. В октябре — уже 26, в том числе ты. Как считаешь, что изменилось за этот месяц? Чем убедил Валерия Карпина?

— Во-первых, из тех 49 футболистов половина — молодежь, которая привлекалась к играм с олимпийской сборной Египта. Во-вторых, за последний месяц «Крылья» показали хороший футбол. Поэтому тренерский штаб сборной и обратил на меня внимание.

— Повлиял ли на это матч со «Спартаком», когда ты забил два гола?

— Вполне возможно. Мы неплохо выглядели на фоне сильного соперника и заслуженно победили.

— Первая реакция, когда узнал о вызове?

— Шок. Сначала даже не поверил, так как был спросонья.

— Валерий Георгиевич — невероятно харизматичный человек. А какое он произвел впечатление как тренер?

— Очень образованный. Чувствуется, у него колоссальный опыт. Максимально разжевывает, как нужно поступить в той или иной ситуации. Причем видит все настолько глубоко, что ты в игре даже не мог предположить этот вариант. Плюс Валерий Георгиевич любит пошутить, с улыбочкой на лице. Каждый день слышал от него что-то веселое.

— Над тобой подшучивал?

— Футболистиком называл. Обидно ли? Да ну, нормально.

— В чем главное различие между Осинькиным и Карпиным?

— У них противоположные взгляды на футбол. Иначе смотрят на выход из обороны в атаку. На построение атаки, да и на действия в защите. Это очень интересно и познавательно. Ты же не будешь всю жизнь играть с одним тренером, нужно быть готовым к переменам, уметь подстраиваться под разных соперников и тактику.

Фото Михаил Шапаев/РФС — Валерий Георгиевич знаменит своими требованиями к игрокам по питанию. Тяжело ограничивать себя в этом плане? — Нет. Пару лет назад разговаривал с Зиньковским на эту тему. Он рассказывал, какие советы давали в сборной по питанию, объяснял, в чем плюсы. И вот три месяца назад я начал работать с диетологом. Захотелось уменьшить процент жира, посмотреть, как это повлияет на мое физическое состояние и организм в целом, как буду чувствовать себя на поле. — Ну и? — Стало намного лучше! Так что Валерий Георгиевич все правильно говорит. — Как насчет пива? Можешь себе позволить? — Нам не запрещают. Конечно, не за три дня до матча, когда каждый час играет важную роль для восстановления. Здесь пиво точно будет лишним. А если недельный цикл — почему бы и нет? Вечером бокал «Жигулевского», которое отлично варят в Самаре... «Когда после Камеруна задавали вопросы, почему этот не играет, тот... Сегодняшний матч дал ответы». Карпин — о ничьей с Кенией — Перейдем к дебюту. Поразился, что матч с Кенией провели на территории турецкой гостиницы? — Я тоже читал в СМИ, что матч состоится на поле отеля, и сильно удивился. Оказалось, утка. Стадион расположен рядом с отелем, но не на его территории. Это большой спортивный комплекс, созвучный с названием гостиницы. Как мне потом объяснили, мы не первая сборная, которая проводила там товарищеские матчи. Впрочем, главное, чтобы было поле зеленое и мяч. А вообще за сборную России готов сыграть в любой точке мира! — Успел искупаться в Средиземном море? — Нет. Я не для этого в Турцию приезжал. — Хотелось бы и второй матч провести дома? — У меня двоякие ощущения. В России за нас болеют и переживают, столько регионов хотят увидеть сборную. Если бы сыграли в Самаре — это вообще был бы космос! Но и выехать за границу тоже интересно. — Что скажешь о сопернике? — Кенийцы физически крепкие, но по уровню мастерства, технической и тактической оснащенности сборная Россия сильнее. Это было видно, особенно в концовке. Поэтому такие матчи надо доводить до победы. — Извечный вопрос: зачем сейчас играет сборная? — Что товарищеские матчи, что официальные — я с радостью еду. А для тренерского штаба это единственная возможность посмотреть футболистов, которые способны сыграть в будущем, когда нас вернут. Сейчас молодым дают шанс проявить себя. Плюс оценивают, какие они в быту, в общении, на тренировках, насколько быстро впитывают информацию, как ведут себя в коллективе. Это тоже важно. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Особенного отношения к «Спартаку» нет

— В «Крыльях» по количеству игрового времени за этот сезон ты в пятерке лучших — с Солдатенковым, Евгеньевым, Бейлом и Констанцей. Не устаешь?

— Нормально! Это наша работа. В Европе все проводят на поле каждые три дня по 90 минут. Я хорошо себя чувствую. Не так сложно в игре, как уже после нее уставшим помогать жене с детьми... (Смеется).

— Матч со «Спартаком» ты не доиграл.

— Сам попросил замену в конце второго тайма: почувствовал спазм. Понимал — если еще минут десять отбегаю, все может усугубиться. Ну и зачем рисковать? Тем более счет уже был благоприятный.

— Почему после разгромной победы над «Спартаком» «Крылья» потерпели два поражения подряд? Эйфория?

— Никакой эйфории. С «Ахматом» в Кубке встречались на третий день, но о «Спартаке» уже не думали. Произошла большая ротация, а «Ахмат», наоборот, выставил основу, да еще забил на первых минутах. Пришлось отыгрываться, оголять зоны. В Нижнем другая история. Мы держали мяч, владели инициативой, но у соперника был грамотный план на игру, плюс быстрый гол помог.

— Владислав Шитов считает, что вылет из Кубка России — небольшая потеря для «Крыльев». Согласен?

— Нет! В отличие от Влада у нас есть опыт участия в финале. Это не только возможность завоевать трофей, но и непередаваемые эмоции, которые хочется получать каждый год. А тут... Мягко говоря, неприятно.

— В РПЛ у тебя четыре гола. Из них три — в ворота «Спартака». Есть объяснение?

— Случайность. Какого-то особенного отношения к «Спартаку» у меня нет. Были другие матчи, в которых имел более очевидные моменты, но забить почему-то не удавалось.

— После 4:0 странно задавать этот вопрос, но все же — чувствовалось, что «Спартак» борется за чемпионство?

— Да. Счет крупный, но и мы не играли безупречно. При 1:0 Промес попал в штангу, при 2:0 Зиньковский здорово пробил — нас Богдан Овсянников выручил. А забил бы соперник, и концовка могла сложиться по-другому. «Спартак» — очень организованная команда, там большие мастера, которые способны сделать гол из ничего. Именно поэтому на счет смотреть точно не стоит.

Кстати, и по накалу, и по количеству болельщиков на трибунах встреча не напоминала классический матч РПЛ. Антураж не хуже, чем в Европе!

— В «Спартак» постоянно сватают новых тренеров, вне зависимости от результатов. В том числе нередко звучит фамилия Осинькина. Нет тревоги, что его у «Крыльев» заберут?

— Тревога должна быть у руководства, потому что в России специалистов подобного уровня мало. Работать с Игорем Витальевичем очень приятно. Он все объясняет, показывает. Система тренировок выстроена так, что прогрессируют и футболисты, и команда в целом.

— Команда-то не переживает, что Игорь Витальевич рано или поздно перейдет в российский топ-клуб?

— Такое уже могло быть... Честно, лично мне не хочется, чтобы Игорь Витальевич уходил. Но это же не от меня зависит.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Иногда лучше промолчать

— Слухи отправляют тебя то в «Галатасарай», то в «Локомотив», то в «Спартак». Отвлекает?

— Не обращаю на это внимания. Только раз возникла ситуация, когда действительно был запущен процесс переговоров, и я об этом знал. Шел чемпионат, периодически проскакивали мысли: «Может, уже что-то решили?» В то же время, приезжая на стадион, понимал: надо от всего отключиться. Я игрок «Крыльев» и должен на поле показать максимум.

— Что за команда?

— Из РПЛ. Но какая именно, не скажу. Все в прошлом. (летом 2022-го в СМИ писали о переговорах агента Горшкова со «Спартаком». По словам Заремы Салиховой, в итоге клуб отказался от приобретения Юрия. — Прим. «СЭ»).

— Когда появилась возможность уехать в Турцию, и ты, и агент заявили: мол, туда только после 30. Бахтиер Зайнутдинов не согласился бы.

— Любой европейский чемпионат дает толчок в развитии футболиста. Каждый, кто уезжает, прогрессирует. И в Турции хорошая лига, команды регулярно участвуют в еврокубках. Просто на тот момент я был очень молод. 21 год, даже в РПЛ еще не успел толком поиграть...

— Есть в России клуб, в который никогда не перейдешь? Может, какие-то внутренние преграды присутствуют?

— Подобных преград нет. Уже усвоил урок: у нас были ребята, которые говорили, что хотят стать легендами «Крыльев» и за такой-то клуб выступать точно не будут. Проходит десять дней — человек уже там. Разводит руками: «Ну, так получилось...» Не хочется этих неловкостей. Или возьмем Медину, который сначала сказал, что никогда не перейдет «Спартак», а потом: «Я такого не говорил». Иногда лучше промолчать.

— Где видишь себя через три года?

— На футбольном поле.

— Неважно, какого клуба?

— Очень важно! Я люблю «Крылья», город, болельщиков. Не знаю, как дальше все сложится. Но если и через три года буду играть в Самаре — это замечательно!

— Немного непривычно для РПЛ, но лидер сейчас не «Зенит». Насколько серьезно относитесь к «Краснодару» как к конкуренту?

— Мы не рассматриваем «Краснодар» или «Зенит» как конкурентов. Прекрасно понимаем: у них и амбиции другие, и возможности. Пусть сами между собой разбираются, а нас как будто нет. У «Крыльев» задача набрать 33 очка, чтобы не вылететь из премьер-лиги.

— Но вы же сейчас на втором месте!

— Не хочется громких слов. Да, мы разгромили «Спартак», но «Нижний» поставил нас на место. В этом сезоне не было ни одного матча, в котором мы были бы на голову сильнее соперника. Повторяю, пока у нас конкретная задача — 33 очка. А дальше посмотрим.

— Недавно я разговаривала с Александром Коваленко, экс-полузащитником «Крыльев». Прогнозирует вам шестое-седьмое место по итогам чемпионата. Команду это устроит?

— Если после 20-го тура будем по-прежнему на втором месте, а потом вдруг скатимся на шестое — конечно, не обрадуемся. Если же удачно проведем концовку сезона и с девятого-десятого шагнем на шестое — тогда это можно оценивать как положительный результат.

— Ты согласился бы, как Коваленко, перейти в топ-клуб, но почти не играть?

— Разные бывают ситуации. Одно дело, когда уже состоявшийся футболист оказывается в большой команде — и на поле не выходит. А молодому, которого взяли на перспективу, нужно терпеть, стиснуть зубы, работать и ждать шанса. Да, в «Крыльях» Коваленко играл по 90 минут, но он еще не сформировался, не созрел, физически не окреп.