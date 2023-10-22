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Сегодня, 13:00

«За сборную России готов сыграть в любой точке мира». Горшков о матче с Кенией и секрете «Крыльев»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Юрий Горшков и Николай Писарев
Юрий Горшков и Николай Писарев.
Фото Михаил Шапаев/РФС
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«СЭ» пообщался с 24-летним дебютантом нашей национальной команды.

Каждый сбор национальной команды — это новые имена. В октябре в сборной дебютировали Евгений Харин и Юрий Горшков. За последний месяц защитник «Крыльев» показал яркую игру и вызов на матчи с Камеруном и Кенией точно заслужил.

Не поверил, что вызвали

— В список футболистов, вызванных на сентябрьский сбор, попало 49 человек. В октябре — уже 26, в том числе ты. Как считаешь, что изменилось за этот месяц? Чем убедил Валерия Карпина?

— Во-первых, из тех 49 футболистов половина — молодежь, которая привлекалась к играм с олимпийской сборной Египта. Во-вторых, за последний месяц «Крылья» показали хороший футбол. Поэтому тренерский штаб сборной и обратил на меня внимание.

— Повлиял ли на это матч со «Спартаком», когда ты забил два гола?

— Вполне возможно. Мы неплохо выглядели на фоне сильного соперника и заслуженно победили.

— Первая реакция, когда узнал о вызове?

— Шок. Сначала даже не поверил, так как был спросонья.

Игровой эпизод в&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Кения&nbsp;&mdash; 2:2. Сборная спаслась от позора: подарила Кении два гола, но ушла от поражения в конце

— Валерий Георгиевич — невероятно харизматичный человек. А какое он произвел впечатление как тренер?

— Очень образованный. Чувствуется, у него колоссальный опыт. Максимально разжевывает, как нужно поступить в той или иной ситуации. Причем видит все настолько глубоко, что ты в игре даже не мог предположить этот вариант. Плюс Валерий Георгиевич любит пошутить, с улыбочкой на лице. Каждый день слышал от него что-то веселое.

— Над тобой подшучивал?

— Футболистиком называл. Обидно ли? Да ну, нормально.

— В чем главное различие между Осинькиным и Карпиным?

— У них противоположные взгляды на футбол. Иначе смотрят на выход из обороны в атаку. На построение атаки, да и на действия в защите. Это очень интересно и познавательно. Ты же не будешь всю жизнь играть с одним тренером, нужно быть готовым к переменам, уметь подстраиваться под разных соперников и тактику.

Футболист Юрий Горшков
Фото Михаил Шапаев/РФС

— Валерий Георгиевич знаменит своими требованиями к игрокам по питанию. Тяжело ограничивать себя в этом плане?

— Нет. Пару лет назад разговаривал с Зиньковским на эту тему. Он рассказывал, какие советы давали в сборной по питанию, объяснял, в чем плюсы. И вот три месяца назад я начал работать с диетологом. Захотелось уменьшить процент жира, посмотреть, как это повлияет на мое физическое состояние и организм в целом, как буду чувствовать себя на поле.

— Ну и?

— Стало намного лучше! Так что Валерий Георгиевич все правильно говорит.

— Как насчет пива? Можешь себе позволить?

— Нам не запрещают. Конечно, не за три дня до матча, когда каждый час играет важную роль для восстановления. Здесь пиво точно будет лишним. А если недельный цикл — почему бы и нет? Вечером бокал «Жигулевского», которое отлично варят в Самаре...

Валерий Карпин. «Когда после Камеруна задавали вопросы, почему этот не играет, тот... Сегодняшний матч дал ответы». Карпин — о ничьей с Кенией

— Перейдем к дебюту. Поразился, что матч с Кенией провели на территории турецкой гостиницы?

— Я тоже читал в СМИ, что матч состоится на поле отеля, и сильно удивился. Оказалось, утка. Стадион расположен рядом с отелем, но не на его территории. Это большой спортивный комплекс, созвучный с названием гостиницы. Как мне потом объяснили, мы не первая сборная, которая проводила там товарищеские матчи.

Впрочем, главное, чтобы было поле зеленое и мяч. А вообще за сборную России готов сыграть в любой точке мира!

— Успел искупаться в Средиземном море?

— Нет. Я не для этого в Турцию приезжал.

— Хотелось бы и второй матч провести дома?

— У меня двоякие ощущения. В России за нас болеют и переживают, столько регионов хотят увидеть сборную. Если бы сыграли в Самаре — это вообще был бы космос! Но и выехать за границу тоже интересно.

— Что скажешь о сопернике?

— Кенийцы физически крепкие, но по уровню мастерства, технической и тактической оснащенности сборная Россия сильнее. Это было видно, особенно в концовке. Поэтому такие матчи надо доводить до победы.

— Извечный вопрос: зачем сейчас играет сборная?

— Что товарищеские матчи, что официальные — я с радостью еду. А для тренерского штаба это единственная возможность посмотреть футболистов, которые способны сыграть в будущем, когда нас вернут. Сейчас молодым дают шанс проявить себя. Плюс оценивают, какие они в быту, в общении, на тренировках, насколько быстро впитывают информацию, как ведут себя в коллективе. Это тоже важно.

Футболист Юрий Горшков
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Особенного отношения к «Спартаку» нет

— В «Крыльях» по количеству игрового времени за этот сезон ты в пятерке лучших — с Солдатенковым, Евгеньевым, Бейлом и Констанцей. Не устаешь?

— Нормально! Это наша работа. В Европе все проводят на поле каждые три дня по 90 минут. Я хорошо себя чувствую. Не так сложно в игре, как уже после нее уставшим помогать жене с детьми... (Смеется).

— Матч со «Спартаком» ты не доиграл.

— Сам попросил замену в конце второго тайма: почувствовал спазм. Понимал — если еще минут десять отбегаю, все может усугубиться. Ну и зачем рисковать? Тем более счет уже был благоприятный.

Радость &laquo;Крыльев Советов&raquo; после гола в&nbsp;ворота &laquo;Спартака&raquo;. День Самары! «Крылья» заслуживают, чтобы после 4:0 восхищались ими — и только во вторую очередь топтали «Спартак»

— Почему после разгромной победы над «Спартаком» «Крылья» потерпели два поражения подряд? Эйфория?

— Никакой эйфории. С «Ахматом» в Кубке встречались на третий день, но о «Спартаке» уже не думали. Произошла большая ротация, а «Ахмат», наоборот, выставил основу, да еще забил на первых минутах. Пришлось отыгрываться, оголять зоны. В Нижнем другая история. Мы держали мяч, владели инициативой, но у соперника был грамотный план на игру, плюс быстрый гол помог.

— Владислав Шитов считает, что вылет из Кубка России — небольшая потеря для «Крыльев». Согласен?

— Нет! В отличие от Влада у нас есть опыт участия в финале. Это не только возможность завоевать трофей, но и непередаваемые эмоции, которые хочется получать каждый год. А тут... Мягко говоря, неприятно.

— В РПЛ у тебя четыре гола. Из них три — в ворота «Спартака». Есть объяснение?

— Случайность. Какого-то особенного отношения к «Спартаку» у меня нет. Были другие матчи, в которых имел более очевидные моменты, но забить почему-то не удавалось.

— После 4:0 странно задавать этот вопрос, но все же — чувствовалось, что «Спартак» борется за чемпионство?

— Да. Счет крупный, но и мы не играли безупречно. При 1:0 Промес попал в штангу, при 2:0 Зиньковский здорово пробил — нас Богдан Овсянников выручил. А забил бы соперник, и концовка могла сложиться по-другому. «Спартак» — очень организованная команда, там большие мастера, которые способны сделать гол из ничего. Именно поэтому на счет смотреть точно не стоит.

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Кстати, и по накалу, и по количеству болельщиков на трибунах встреча не напоминала классический матч РПЛ. Антураж не хуже, чем в Европе!

— В «Спартак» постоянно сватают новых тренеров, вне зависимости от результатов. В том числе нередко звучит фамилия Осинькина. Нет тревоги, что его у «Крыльев» заберут?

Тревога должна быть у руководства, потому что в России специалистов подобного уровня мало. Работать с Игорем Витальевичем очень приятно. Он все объясняет, показывает. Система тренировок выстроена так, что прогрессируют и футболисты, и команда в целом.

— Команда-то не переживает, что Игорь Витальевич рано или поздно перейдет в российский топ-клуб?

— Такое уже могло быть... Честно, лично мне не хочется, чтобы Игорь Витальевич уходил. Но это же не от меня зависит.

Футболист Юрий Горшков
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Иногда лучше промолчать

— Слухи отправляют тебя то в «Галатасарай», то в «Локомотив», то в «Спартак». Отвлекает?

— Не обращаю на это внимания. Только раз возникла ситуация, когда действительно был запущен процесс переговоров, и я об этом знал. Шел чемпионат, периодически проскакивали мысли: «Может, уже что-то решили?» В то же время, приезжая на стадион, понимал: надо от всего отключиться. Я игрок «Крыльев» и должен на поле показать максимум.

— Что за команда?

— Из РПЛ. Но какая именно, не скажу. Все в прошлом. (летом 2022-го в СМИ писали о переговорах агента Горшкова со «Спартаком». По словам Заремы Салиховой, в итоге клуб отказался от приобретения Юрия. — Прим. «СЭ»).

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— Когда появилась возможность уехать в Турцию, и ты, и агент заявили: мол, туда только после 30. Бахтиер Зайнутдинов не согласился бы.

— Любой европейский чемпионат дает толчок в развитии футболиста. Каждый, кто уезжает, прогрессирует. И в Турции хорошая лига, команды регулярно участвуют в еврокубках. Просто на тот момент я был очень молод. 21 год, даже в РПЛ еще не успел толком поиграть...

— Есть в России клуб, в который никогда не перейдешь? Может, какие-то внутренние преграды присутствуют?

— Подобных преград нет. Уже усвоил урок: у нас были ребята, которые говорили, что хотят стать легендами «Крыльев» и за такой-то клуб выступать точно не будут. Проходит десять дней — человек уже там. Разводит руками: «Ну, так получилось...» Не хочется этих неловкостей. Или возьмем Медину, который сначала сказал, что никогда не перейдет «Спартак», а потом: «Я такого не говорил». Иногда лучше промолчать.

— Где видишь себя через три года?

— На футбольном поле.

— Неважно, какого клуба?

— Очень важно! Я люблю «Крылья», город, болельщиков. Не знаю, как дальше все сложится. Но если и через три года буду играть в Самаре — это замечательно!

— Немного непривычно для РПЛ, но лидер сейчас не «Зенит». Насколько серьезно относитесь к «Краснодару» как к конкуренту?

— Мы не рассматриваем «Краснодар» или «Зенит» как конкурентов. Прекрасно понимаем: у них и амбиции другие, и возможности. Пусть сами между собой разбираются, а нас как будто нет. У «Крыльев» задача набрать 33 очка, чтобы не вылететь из премьер-лиги.

— Но вы же сейчас на втором месте!

— Не хочется громких слов. Да, мы разгромили «Спартак», но «Нижний» поставил нас на место. В этом сезоне не было ни одного матча, в котором мы были бы на голову сильнее соперника. Повторяю, пока у нас конкретная задача — 33 очка. А дальше посмотрим.

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— Недавно я разговаривала с Александром Коваленко, экс-полузащитником «Крыльев». Прогнозирует вам шестое-седьмое место по итогам чемпионата. Команду это устроит?

— Если после 20-го тура будем по-прежнему на втором месте, а потом вдруг скатимся на шестое — конечно, не обрадуемся. Если же удачно проведем концовку сезона и с девятого-десятого шагнем на шестое — тогда это можно оценивать как положительный результат.

— Ты согласился бы, как Коваленко, перейти в топ-клуб, но почти не играть?

— Разные бывают ситуации. Одно дело, когда уже состоявшийся футболист оказывается в большой команде — и на поле не выходит. А молодому, которого взяли на перспективу, нужно терпеть, стиснуть зубы, работать и ждать шанса. Да, в «Крыльях» Коваленко играл по 90 минут, но он еще не сформировался, не созрел, физически не окреп.

Футболист Юрий Горшков
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Морошка, карельский бальзам, мёдик

— За последние годы из «Крыльев» ушло много ребят. Кого тебе особенно не хватает?

— Макса Глушенкова. И на поле, и за его пределами. Мы друзья, в одном классе учились. В академии «Чертаново» вместе играли в центре полузащиты. Какое же у нас было взаимопонимание! Спиной друг друга чувствовали. А тренер называл нас «2Г» — Горшков, Глушенков.

— Сейчас общаетесь?

— Конечно. Его тоже вызвали на матчи с Камеруном и Кенией, я очень обрадовался. Но из-за травмы Макс пропустил сбор.

— Если говорить об академии «Чертаново», то кажется, что сейчас там совершенно не тот уровень, который был при Николае Ларине.

— Это правда. При Николае Юрьевиче академия выигрывала чемпионаты России, в каждой юношеской сборной было по три-четыре чертановских футболиста, на выпуске ребята попадали в молодежные клубы РПЛ... Не знаю, что сегодня в «Чертанове» происходит, но успехов не видно.

— Ларин вернется в футбол?

— Так главный летний трансфер «Крыльев» — это Николай Юрьевич! Я не в курсе, какая конкретно у него должность. Может, советник. Но сейчас он всегда рядом с командой, мы каждый день его видим. Ларина нам очень не хватало.

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— Молодежь «Крыльев» тусуется на набережной. А ты как проводишь свободное время?

— У нас есть небольшой картежный клуб — в бридж играем. А если хочется эмоции выплеснуть — тогда в пейнтбол. Ну и в ресторане всей командой собираемся, общаемся.

— Кто лучший в бридже?

— Георгий Зотов.

— А ты?

— Да я так, пока еще впитываю информацию. Почти не играю.

— Чего не хватает в Самаре из того, что есть в Кондопоге, твоем родном городе?

— Бабушкиной еды. Ну и самих родственников: мамы и бабушки. Хотя они иногда приезжают на матчи. А вот я в Кондопоге редко бываю. Все одноклассники давно разъехались.

— Россияне охотно путешествуют внутри страны. Назови три причины, почему каждый должен увидеть Карелию.

— Первое — фантастическая природа. Второе — эмоции от самого отдыха: можно в баньке с друзьями в лесу у речки попариться, подышать карельским воздухом. Полный релакс души и тела. Третье — еда и напитки, которых нет нигде. Морошка, карельский бальзам, мёдик...

— Назови одно место, которое там обязательно нужно посетить.

— Горный парк «Рускеала». Озеро, скалы — прекрасные виды.

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Блиц

— Почему многие футболисты рано женятся?

— Разве? По-моему, таких единицы. Это я в 20 расписался. Но ни капли не жалею. Наоборот, тут много плюсов. Ты сразу берешь на себя дополнительную ответственность. Уже не будешь после тренировок шататься по ресторанам — а молодые это любят. Когда есть семья, ты нужен дома. Я всегда стараюсь помочь жене, разгрузить ее немножко. Дочь на теннис отвожу, с малышом гуляю.

— Как относишься к женскому футболу?

— Позитивно. Пусть скорости не те, что у нас, но все равно смотреть интересно. Девчонки умеют обращаться с мячом. Я даже дочку хотел туда отдать. Предложил в шутку, она такая: «Да-да, я хочу с папой мячик попинать». Но жена настояла на теннисе.

— Медиафутбол нравится?

— 50 на 50. Сейчас все это напоминает вторую лигу. Если у вас медиафутбол, делайте шоу, приглашайте заезд, актеров, как было в начале. Будет гораздо интереснее.

— Одобряешь участие таких клубов в Кубке России?

— Все почему-то хотят, чтобы медиакоманда обыграла профессионалов. Но если ты серьезный футболист, на контракте в хорошем клубе, нельзя проигрывать парням из медиалиги. Кстати, недавно с Никитой Салтыковым поспорили: он сказал, что 2Drots победит «Химки». Я ответил: «Исключено! Тем более при Талалаеве». И оказался прав.

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— На что спорили?

— Ну так... Не на деньги.

— Как у тебя с финансовой грамотностью и инвестированием?

— Рынок нестабильный. За акциями не слежу, туда не лезу. Знакомые предлагали вложиться в один проект, но я понял, что на данном этапе это не мое. Надо сконцентрироваться на футболе. Вот недвижимость покупаю, в Карелии в том числе. Но не сам — через маму. Она ищет интересные места, где можно что-то открыть.

— После завершения карьеры хочешь стать таким же крутым бизнесменом, как Вячеслав Малафеев?

— Вряд ли. Мама говорит: «Ты настолько любишь футбол, что закончишь играть и станешь тренером. Либо менеджером».

— Журналисты бесят?

— Нет. Даже если мы проиграли, я пообщаюсь, а не убегу, не скажу: «Отстаньте!» У меня есть знакомые корреспонденты. Знаю, что эти ребята не зададут какой-то каверзный вопрос. Но есть и те, кто пытается спровоцировать, что-то жареное раскопать. Это не приветствую.

— Читаешь, что про тебя пишут в интернете?

— Сам не ищу. Зато мне очень приятно, когда на стадионе скандируют мое имя. В Самаре так уже было. Поддержка болельщиков — самое главное!

— Как часто думаешь о смерти?

— Стараюсь не думать. Мысли материальны.

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— Ты фаталист?

— Да. Мы на эту тему говорили с Сережей Пиняевым. Бывают ситуации, когда что-то произошло и тебе кажется — как же все плохо! Кошмар! А на самом деле судьба уберегла, и это лучшее из того, что могло случиться с тобой.

— Последняя прочитанная книга?

— «Хороший папа». О воспитании детей. О том, что когда появляется второй ребенок, нельзя первого обделять вниманием. Тем более у дочери сейчас такой этап, когда формируется характер. Если этот момент упустить, потом будет сложно.

— Ну и финальное. В чем секрет успеха «Крыльев»?

— Тактика. Коллектив. И тренерский штаб.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
22 окт, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Крылья Советов

Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Крылья Советов (Самара)
Юрий Горшков
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