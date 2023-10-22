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Сегодня, 13:45

Горшков о матче с Кенией: «Не успел искупаться в Средиземном море. Не для этого в Турцию приезжал»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Юрий Горшков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник сборной России и «Крыльев Советов» Юрий Горшков в беседе с «СЭ» прокомментировал свой дебют за национальную команду в товарищеском матче с Кенией (2:2).

— Перейдем к дебюту. Поразился, что матч с Кенией провели на территории турецкой гостиницы?

— Я тоже читал в СМИ, что матч состоится на поле отеля, и сильно удивился. Оказалось, утка. Стадион расположен рядом с отелем, но не на его территории. Это большой спортивный комплекс, созвучный с названием гостиницы. Как мне потом объяснили, мы не первая сборная, которая проводила там товарищеские матчи.

Впрочем, главное, чтобы было поле зеленое и мяч. А вообще за сборную России готов сыграть в любой точке мира!

— Успел искупаться в Средиземном море?

— Нет. Я не для этого в Турцию приезжал.

— Хотелось бы и второй матч провести дома?

— У меня двоякие ощущения. В России за нас болеют и переживают, столько регионов хотят увидеть сборную. Если бы сыграли в Самаре — это вообще был бы космос! Но и выехать за границу тоже интересно.

24-летний Горшков дебютировал за национальную команду России 16 октября в товарищеском матче против Кении (2:2), который прошел в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан». Защитник вышел в стартовом составе на эту игру.

Полностью интервью Юрия Горшкова читайте на сайте «СЭ»

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