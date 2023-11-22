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Сегодня, 15:04

Силкин: «Новый тренер ничего не даст сборной. Игру определяют футболисты, выступающие за границей»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал будущее Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«Нужно ли оставлять Карпина? Я не знаю, нужно спросить у РФС, какие вообще сейчас ставятся цели перед сборной. Со стороны тяжело говорить. Какая разница, если будет другой тренер? Официальных игр нет, сборную может возглавить кто угодно. Всех уже в сборной попробовали, я имею в виду игроков, многие по второму кругу идут. А результат делают футболисты, играющие за границей. Новый тренер глобально не даст ничего нового», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Нынешнее соглашение 54-летнего специалиста со сборной истекает летом 2024 года. Карпин возглавил национальную команду в июле 2021 года.

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
Сергей Силкин
Сборная России по футболу
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