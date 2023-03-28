Шалимов — о Пиняеве: «Много похвал, но давайте не забывать против кого мы играли»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева за сборную России.

«Пиняев. Много похвал, но давайте не забывать против кого мы играли — во втором тайме Ирак встал. Обращу внимание и на игру защитников в голевом моменте: у более классной команды защитник бы просто свалил Сергея на фланге, а далее в эпизоде просто бы перекрыл середину, чтобы Пиняев туда не ушел. Вспомните, как «Ростов» Карпина сыграл с «Крыльями» с Пиняевым — Глебов сел в оборону, а правый центральный защитник страховал Сильянова, против которого оставался Сергей. В итоге Пиняева просто загоняли в невыгодную позицию. Пиняев молодец, он и играет хорошо, и видно, что мыслит правильно. Важно реально оценивать уровень сопротивления и продолжать прогрессировать», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».