Шавло: «Таким соперникам, как Куба, надо 10 забивать. Почему Франция кладет 14 мячей, а мы нет?»

Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением об игре сборной России в матче против Кубы (8:0).

«Сборная России нормально сыграла. Вначале немного не получалось, но потом произошли замены. Хорошо, что многие ребята забили свои первые голы за сборную. Куба не оказала никакого сопротивления. Думал, эта команда посильнее будет.

Во втором тайме вышел Мостовой и включил скорость. Видно было, что ребята вышли не дурака валять. К сожалению, нельзя играть против сильных команд. А так, таким соперникам, как Куба, надо 10 забивать. Почему Франция кладет 14 мячей, а мы нет? Если есть возможность, забивай все", — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

Сборная России одержала вторую самую крупную победу в истории национальной команды. В июне 2019 года сборная разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.