Обляков рассказал, что игроки сборной России выполнили все установки Карпина на матч с Кубой

Полузащитник сборной России Иван Обляков прокомментировал победу над Кубой (8:0) в товарищеском матче.

«Отличная игра, устроили праздник футбола, победили с крупным счетом и показали хорошую игру. Думаю, что выполнили все установки тренера. Классная атмосфера. Видно, что люди в Волгограде очень любят футбол. Когда приезжал сюда играть с «Ротором» — было тоже самое. Много болельщиков, спасибо им большое, что поддерживают, это очень приятно. Не мне судить, как я сыграл, все сыграли здорово. Начали забивать, начали получать от игры удовольствие. Все старались. Мы все делаем одно дело, все заслужили победу» — цитирует игрока пресс-служба РФС.

Сборная России одержала вторую самую крупную победу в истории национальной команды. В июне 2019 года сборная разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.