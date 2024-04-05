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Сборная России

5 апреля, 21:57

Смолов объяснил, почему Россия могла бы выйти в финал ЧМ-2018

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Нападающий «Динамо» Федор Смолов ответил на вопрос об успехах сборной России на чемпионате мира 2018 года.

— Как вы считаете, если бы на чемпионате мира в России получилось выиграть в футбольной лотерее — пенальти, и пройти хорватов, то чего бы мы могли достичь?

— Что можно сказать о том чемпионате мира? Если вы помните, до начала турнира в нас никто не верил. Просто невероятное количество людей совершенно в нас не верили и поливали грязью, и это действительно очень чувствовалось. Мы понимали, какой груз ответственности на нас и какое будет давление. Все-таки это был домашний чемпионат мира. Играя на таких крупных соревнованиях, ты всегда ощущаешь давление, но в другой стране, оно чувствуется меньше и как-то проще.

Если говорить о результате нашей сборной, то основным залогом успеха была усердная работа, проделанная Станиславом Черчесовым и его штабом. Мы действительно классно подготовились, были очень тяжелые сборы, но при этом отличная атмосфера. Мы были все вместе, и потом мы посчитали с Сашей Самедовым и выяснили, что находились вместе 53 дня, из которых был только один полноценный выходной. Это было как раз после матча с Испанией.

Вообще, на протяжении всего чемпионата мира мы все больше чувствовали и искренне ощущали поддержку всей страны, и это придавало нам очень много сил и уверенности. Мы хотели отблагодарить болельщиков результатами, и, я надеюсь, что нам удалось это сделать.

Отвечая на вопрос про хорватов, то было ощущение, что наша сборная с каждым следующим матчем показывала все более качественный футбол с точки зрения содержания. И мне кажется, что у нас были хорошие шансы пройти еще дальше, ведь Англия в тот момент не была такой непобедимой командой. Поэтому, по моему мнению, Россия могла бы оказаться в финале.

На чемпионате мира в России национальная команда под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала турнира, где уступила сборной Хорватии (1:1, 3:4 — пенальти).

В финале ЧМ-2018 Франция обыграла Хорватию со счетом 4:2.

(Денис Сафронов)

Федор Смолов
Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
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