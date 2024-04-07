В конце мая — начале июня может состояться матч легенд сборных России и Белоруссии в Минске, сообщает «РБ Спорт».

Игра пройдет перед товарищеским матчем сборных, который запланирован на конец первой декады июня.

По данным источника, составе сборной Белоруссии сыграют ведущие белорусские футболисты 1990-х — 2000-х годов (братья Глеб, Тумилович, Гуренко, Штанюк, Яхимович, Максим и Мирослав Ромащенко, Калачев, Булыга, Кульчий, Корниленко, Кутузов).