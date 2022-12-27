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Сегодня, 19:00

Зарема Салихова: «Кто станет амбассадором от России и напишет digital-стратегию РПЛ для Азии? Надеюсь, у РФС есть ответы»

Салихова рассказала, что нужно для успешного внедрения в азиатский рынок футбола
Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в своей колонке для «СЭ» поделилась мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Наибольший интерес футбол в Азии вызывает у сегмента 15-34 лет. Что мы можем предложить местным болельщикам, как завоюем аудиторию, какие региональные площадки для развития партнерства предоставим? Их фанаты десятилетиями окучивались делегатами и представителями мадридского «Реала», «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии», у которых с десяток офисов в Азии.

Регулярно проводятся детские и юношеские турниры, открываются спортивные лагеря, проводятся обучающие мастер-классы для тренеров. Что мы туда привезем помимо кокошников и лаптей? Какими технологиями можем поделится? Если только энергоносителями в качестве гостинца и приманки, чтобы страны проголосовали «За».

Для успешного симбиоза с Азией нужна, как минимум позитивная повестка. Кто ее обеспечит? Кто станет амбассадором от России, кто напишет digital-стратегию РПЛ для Азии? Надеюсь, у РФС есть ответы.

Футболисты сборной России. «Что мы туда привезем, кроме кокошников и лаптей?» Зарема Салихова — о переходе России в Азию

Сегодня, 27 декабря, стало известно, что голосование исполнительного комитета РФС по вопросу о переходе в АФК пройдет до 31 декабря 2022 года.

В феврале этого года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.

Футбол
РФС
Зарема Салихова
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