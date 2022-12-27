Ловчев: «Как только мы заговорили о переходе в другу конфедерацию, Европа сразу всколыхнулась»

Сегодня, 20:10
Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал «СЭ» возможный переход РФС в АФК.
«Наверное, люди не сидят просто так и не выдумывают перейти куда-то. Работа какая-то идет. С одной стороны, есть человек, которому мы помогли когда-то встать на пост президента, — Инфантино. Мы провели хороший чемпионат, который был первым для него. С другой стороны, есть много европейских стран, которые говорят, что в Россию не поедут. Например, Польша, которая полностью обалдела. Я думаю, что это все какая-то игра — как только мы заговорили о переходе в другу конфедерацию, Европа сразу всколыхнулась, что не очень хочет нашего перехода. Не просто так все идет. Может, есть договоренность все всколыхнуть нашим переходом, чтобы была возможность повлиять на УЕФА. Но это не так просто. Но играть надо. Об этом сказал Карпин и я так же считаю», — сказал Ловчев «СЭ».
27 декабря стало известно, что РФС перенес голосование о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Ожидается, что голосование пройдет до 31 декабря.
Дима ёршик
Да его просто не хило с вечера "колыхнуло", а тут с утра журналисты с этиими вопросами... Дали бы лучше человеку похмелиться, глядишь и не колыхало бы Европу!
27.12.2022
Дима ёршик
Согласен! Тот ещё мудозвон!
27.12.2022
Дима ёршик
Ну что тут сказать... Заявление для глубинного народа и тех людей у кого отсутствуют, как и у самого "Лося" причинно-следственные связи! Накатил стаканяку и его не хило колыхнуло... Вот только при чём Европа к его тремеру?! Совок из головы уже не вытряхнуть, остаётся только бухать!
27.12.2022
Сerёгыч
изза отсутствия российского футбола в упадок конечно же не придет, а вот от отсутствия крупных денежных взносов со стороны газпрома и тд ( к которым они очень привыкли за все эти годы ) если конечно упадка и не будет то будет весьма несладко им конечно.
27.12.2022
По мечу
когда кац теребонькает, думая что он Дзюба, колышет томкубоя
27.12.2022
NF
В каком месте она "всколыхнулась"?..
27.12.2022
По мечу
перед женой умничай
27.12.2022
НКВД/КГБ/ФСБ
У "семи...Куева серафима" кукуху снесло окончательно.... Европу "всколыхнуло" от ржача, после бредовых туды--сюды заявлений зализанного престарелого ВЕЛОСИпедика из РФС!!!
27.12.2022
spar001
судя по всему ты сам из этих, раз так разбираешься
27.12.2022
Пострадамус
А чмошников - в любую пору года
27.12.2022
Пострадамус
На поле Ловчев поумнее выглядел
27.12.2022
ToLkUnet
Старый уДак ты ловчев
27.12.2022
Мерзнет Петрушка в ..уеве
Урсула фон Непомнюкак сказала, что ее не колышет от слов Ловчева
27.12.2022
Мерзнет Петрушка в ..уеве
европе наплевать, валите куда хотите и всю шваль либероидную можете из страны выслать все наплевать, а нефть и газ России и так продает и продавать будет, бабло важнее чести и достоинства
27.12.2022
spar001
цыплят по осени считают
27.12.2022
Rich
====, но вместо этого, они нас забанили===== Потому что чмошников всегда банят. Видишь, как все просто.
27.12.2022
samsam
А в чем колыхание выражается?
27.12.2022
spar001
какие отношения между США и Ираном? вообще никаких... ну или можно их назвать враждебными... но при этом США спокойно играет с Ираном на ЧМ и ни с той ни с другой сторны не было никаких протестов и к тому же они играют не в первый раз... а теперь смотрим на Польшу, которая заявила что не желает видите ли играть с нами... что должно быть в таком случае стороны УЕФА? техническое поражение 3-0 для поляков, но вместо этого, они нас забанили, а эти поехали...а как можно после этого иметь дело с такой организацией, как УЕФА?... нужно переходить, при всех минусах, стоять перед этими с протянутой рукой недопустимо, я считаю...
27.12.2022
Платошкин Андрей
Серафимыч, ясен пень Европа всколыхнулась)) Первой всколыхнулась Польша, теперь не получится нахаляву попасть на ЧМ или ЧЕ))) Теперь какая-нибудь Индия пройдет раунд без игр)) Всколыхнулась))) Ахаха, фантазер.
27.12.2022
ivanbasiv
Европейский футбол придет в упадок из-за отсутствия российского футбола!Как в песне -отряд не заметил потери .....
27.12.2022