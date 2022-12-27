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Сегодня, 20:10

Ловчев: «Как только мы заговорили о переходе в другу конфедерацию, Европа сразу всколыхнулась»

Ловчев прокомментировал возможный переход РФС в АФК
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал «СЭ» возможный переход РФС в АФК.

«Наверное, люди не сидят просто так и не выдумывают перейти куда-то. Работа какая-то идет. С одной стороны, есть человек, которому мы помогли когда-то встать на пост президента, — Инфантино. Мы провели хороший чемпионат, который был первым для него. С другой стороны, есть много европейских стран, которые говорят, что в Россию не поедут. Например, Польша, которая полностью обалдела. Я думаю, что это все какая-то игра — как только мы заговорили о переходе в другу конфедерацию, Европа сразу всколыхнулась, что не очень хочет нашего перехода. Не просто так все идет. Может, есть договоренность все всколыхнуть нашим переходом, чтобы была возможность повлиять на УЕФА. Но это не так просто. Но играть надо. Об этом сказал Карпин и я так же считаю», — сказал Ловчев «СЭ».

27 декабря стало известно, что РФС перенес голосование о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Ожидается, что голосование пройдет до 31 декабря.

Евгений Ловчев
РФС
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  • Дима ёршик

    Да его просто не хило с вечера "колыхнуло", а тут с утра журналисты с этиими вопросами... Дали бы лучше человеку похмелиться, глядишь и не колыхало бы Европу!

    27.12.2022

  • Дима ёршик

    Согласен! Тот ещё мудозвон!

    27.12.2022

  • Дима ёршик

    Ну что тут сказать... Заявление для глубинного народа и тех людей у кого отсутствуют, как и у самого "Лося" причинно-следственные связи! Накатил стаканяку и его не хило колыхнуло... Вот только при чём Европа к его тремеру?! Совок из головы уже не вытряхнуть, остаётся только бухать!

    27.12.2022

  • Сerёгыч

    изза отсутствия российского футбола в упадок конечно же не придет, а вот от отсутствия крупных денежных взносов со стороны газпрома и тд ( к которым они очень привыкли за все эти годы ) если конечно упадка и не будет то будет весьма несладко им конечно.

    27.12.2022

  • По мечу

    когда кац теребонькает, думая что он Дзюба, колышет томкубоя

    27.12.2022

  • NF

    В каком месте она "всколыхнулась"?..

    27.12.2022

  • По мечу

    перед женой умничай

    27.12.2022

  • НКВД/КГБ/ФСБ

    У "семи...Куева серафима" кукуху снесло окончательно.... Европу "всколыхнуло" от ржача, после бредовых туды--сюды заявлений зализанного престарелого ВЕЛОСИпедика из РФС!!!

    27.12.2022

  • spar001

    судя по всему ты сам из этих, раз так разбираешься

    27.12.2022

  • Пострадамус

    А чмошников - в любую пору года

    27.12.2022

  • Пострадамус

    На поле Ловчев поумнее выглядел

    27.12.2022

  • ToLkUnet

    Старый уДак ты ловчев

    27.12.2022

  • Мерзнет Петрушка в ..уеве

    Урсула фон Непомнюкак сказала, что ее не колышет от слов Ловчева

    27.12.2022

  • Мерзнет Петрушка в ..уеве

    европе наплевать, валите куда хотите и всю шваль либероидную можете из страны выслать все наплевать, а нефть и газ России и так продает и продавать будет, бабло важнее чести и достоинства

    27.12.2022

  • spar001

    цыплят по осени считают

    27.12.2022

  • Rich

    ====, но вместо этого, они нас забанили===== Потому что чмошников всегда банят. Видишь, как все просто.

    27.12.2022

  • samsam

    А в чем колыхание выражается?

    27.12.2022

  • spar001

    какие отношения между США и Ираном? вообще никаких... ну или можно их назвать враждебными... но при этом США спокойно играет с Ираном на ЧМ и ни с той ни с другой сторны не было никаких протестов и к тому же они играют не в первый раз... а теперь смотрим на Польшу, которая заявила что не желает видите ли играть с нами... что должно быть в таком случае стороны УЕФА? техническое поражение 3-0 для поляков, но вместо этого, они нас забанили, а эти поехали...а как можно после этого иметь дело с такой организацией, как УЕФА?... нужно переходить, при всех минусах, стоять перед этими с протянутой рукой недопустимо, я считаю...

    27.12.2022

  • Платошкин Андрей

    Серафимыч, ясен пень Европа всколыхнулась)) Первой всколыхнулась Польша, теперь не получится нахаляву попасть на ЧМ или ЧЕ))) Теперь какая-нибудь Индия пройдет раунд без игр)) Всколыхнулась))) Ахаха, фантазер.

    27.12.2022

  • ivanbasiv

    Европейский футбол придет в упадок из-за отсутствия российского футбола!Как в песне -отряд не заметил потери .....

    27.12.2022

    • Зарема Салихова: «Кто станет амбассадором от России и напишет digital-стратегию РПЛ для Азии? Надеюсь, у РФС есть ответы»

    Ловчев: «Какое азиаты слабее? Мы с Киргизией и Таджикистаном ничего не можем показать»