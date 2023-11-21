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Сборная России

Сегодня, 04:30

Свищев: «Карпин не пел гимн? Переволновался человек, ответственный матч»

Сергей Разин
корреспондент
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился мнением о том, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин не пел российский гимн перед матчем с Кубой (8:0).

«Слушайте, переволновался человек, матч ответственный, непростой был, сами все видели. Пел или не пел, самое главное, что тренер подготовил команду. А по поводу гимна мы сейчас можем искать какие-то причины определенных действий Карпина, но я думаю, что не стоит. Надо оценивать Карпина по его профессиональным качествам», — приводит слова Свищева «РБ Спорт».

Сборная России одержала вторую самую крупную победу в истории национальной команды. В июне 2019 года сборная разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/deputat-svishhev-karpin-ne-pel-gimn-perevolnovalsya-chelovek-otvetstvenny-j-match/
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Дмитрий Свищев
0
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