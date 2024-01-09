Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 09:15

Тедеско отреагировал на слухи о возможном назначении в сборную России в 2021 году

Микеле Антонов
Корреспондент
Доменико Тедеско.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско в интервью «СЭ» отреагировал на слухи о своем возможном назначении на пост главного тренера сборной России.

«Нет, я не могу говорить о таких вещах. Поймите, порой что-либо может происходить, даже когда ты не знаешь об этом... Например, кто-то ищет тренера, обсуждают твою кандидатуру, но ты-то не в курсе. Конечно, до меня доходили эти слухи, но мне тяжело их комментировать», — сказал Тедеско «СЭ».

25 марта 2023 года супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала «СЭ», что предлагала президенту РФС рассмотреть Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной России.

Александр Дюков в свою очередь сообщал «СЭ» 3 апреля 2023 года, что Тедеско не было в списке кандидатов на пост главного тренера сборной России, но в РФС поступало предложение включить его.

Доменико Тедеско. «Я до сих пор большой фанат «Спартака». Интервью Тедеско — о России, Федуне и словах о бане от УЕФА

Футбол
Сборная России по футболу
Доменико Тедеско
0
Читайте также
Тедеско заявил, что до сих пор является большим фанатом «Спартака»
Теннисист Рублев одержал первую российскую победу 2024 года
NYT рассказала о способности планирующих бомб поражать ВСУ даже в подземных бункерах
Автосервисы перечислили главные проблемы китайских машин в морозы
Количество пострадавших в результате взрыва в отеле в Техасе увеличилось до 21
В МЧС назвали причину схода вагонов в Забайкалье
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Дюрица заявил, что не пожал бы Широкову руку из-за оскорбления Словакии