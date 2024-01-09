Тедеско отреагировал на слухи о возможном назначении в сборную России в 2021 году

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско в интервью «СЭ» отреагировал на слухи о своем возможном назначении на пост главного тренера сборной России.

«Нет, я не могу говорить о таких вещах. Поймите, порой что-либо может происходить, даже когда ты не знаешь об этом... Например, кто-то ищет тренера, обсуждают твою кандидатуру, но ты-то не в курсе. Конечно, до меня доходили эти слухи, но мне тяжело их комментировать», — сказал Тедеско «СЭ».

25 марта 2023 года супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала «СЭ», что предлагала президенту РФС рассмотреть Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной России.

Александр Дюков в свою очередь сообщал «СЭ» 3 апреля 2023 года, что Тедеско не было в списке кандидатов на пост главного тренера сборной России, но в РФС поступало предложение включить его.