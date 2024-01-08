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Сегодня, 22:31

Дюрица заявил, что не пожал бы Широкову руку из-за оскорбления Словакии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Ян Дюрица.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший игрок «Сатурна» и сборной Словакии Ян Дюрица рассказал, почему не пожал бы руку экс-игроку национальной команды России Роману Широкову.

В 2011 году сборная России обыграла Словакию в квалификации к Евро-2012 (1:0). После матча Широков сказал: «Что вы думали, мы этот колхоз не обыграем?».

«Широков — человек, который говорит то, что у него на уме. У него, помимо той фразы про колхоз, полно всяких высказываний. Думаю, он хотел этим привлечь внимание», — приводит слова Дюрицы Metaratings.ru.

Он рассказал, что после матча Александр Самедов призвал его не злиться на Широкова, потому что он просто ребячится. Дюрица отметил, что слова россиянина все равно зацепили его.

«В следующем матче против «Зенита» я не пожал Широкову руку, потому что нужно отвечать за слова. Я ведь не оскорблял его и не говорил, что он приехал из какой-то деревни», — добавил Дюрица.

Экс-игрок сборной Словакии отметил, что нужно уважать любые народы и соперника.

Дюрица выступал за «Сатурн» с 2006 по 2009 год. Всего за команду он провел 83 матча, в которых отметился 3 голами и 4 результативными передачами. Также на его счету 150 матчей в составе «Локомотива», за который он выступал с 2009 по 2016 год. За московский клуб он забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

За национальную сборную он провел 91 матч, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/dyurica-ne-pozhal-shirokovu-ruku-iz-za-slov-pro-kolkhoz-321945/
Роман Широков
Ян Дюрица
Футбол
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