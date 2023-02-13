0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 21:21

Технический директор «Торино» ответил, отпустит ли клуб Миранчука в сборную России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти прокомментировал возможный вызов Алексея Миранчука на товарищеские матчи сборной России.

«Отпустит ли клуб Миранчука в сборную России, если он получит вызов? Когда этот вопрос будет актуален, тогда и поговорим», — приводит слова Ваньяти «РБ Спорт».

Напомним, главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не вызывал игроков из европейских чемпионатов в национальную команду на последние товарищеские матчи из-за проблем с логистикой.

27-летний Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». Полузащитник в сезоне-2022/23 провел за итальянский клуб 18 матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tehnicheskij-direktor-torino-otvetil-otpustit-li-klub-miranchuka-v-sbornuyu-rossii-esli-on-poluchit-vy-zov/
Алексей Миранчук
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Торино
0
Читайте также
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
Поляки вытолкали беженцев в Белоруссию через калитки для животных
«РИА Новости»: читатели Daily Mail указали на неизбежность поражения Украины
В Батуми на берегу Черного моря взорвалась мина
Сенатор Джабаров: «великим событием» февраля стала бы капитуляция Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дюков убедил Гинера высказаться за переход в Азию. У президента ЦСКА другая позиция. Инсайд рейтинга «СЭ»