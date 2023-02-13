Технический директор «Торино» ответил, отпустит ли клуб Миранчука в сборную России

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти прокомментировал возможный вызов Алексея Миранчука на товарищеские матчи сборной России.

«Отпустит ли клуб Миранчука в сборную России, если он получит вызов? Когда этот вопрос будет актуален, тогда и поговорим», — приводит слова Ваньяти «РБ Спорт».

Напомним, главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не вызывал игроков из европейских чемпионатов в национальную команду на последние товарищеские матчи из-за проблем с логистикой.

27-летний Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». Полузащитник в сезоне-2022/23 провел за итальянский клуб 18 матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.